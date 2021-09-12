Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül'de yaşananları utançla hatırladıklarını belirterek, milletin üzerinde bir güç tanımadıklarını ve tanımayacaklarını bildirdi.

Oktay, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs'ın arkasındaki güçleri, 12 Eylül'ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül'de yaşananları utançla hatırladıklarını kaydeden Oktay, "Ve bugün kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz: Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız." değerlendirmesinde bulundu.