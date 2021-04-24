Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli güreşçi Kayaalp'i kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tebrikler şampiyon. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 10. kez Avrupa şampiyonu olarak güreş tarihine geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.