Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay patlama alanında açıklama yaptı (5) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Lübnan'da) Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu iletildi. İhtiyaçlar çerçevesinde gereken desteği vereceğimizi ifade ettik."