Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay patlama alanında açıklama yaptı (5) - Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay patlama alanında açıklama yaptı (5)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Lübnan'da) Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu iletildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Lübnan'da) Çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı olduğu iletildi. İhtiyaçlar çerçevesinde gereken desteği vereceğimizi ifade ettik."
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8.08.2020 22:16:15. #1.12#
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