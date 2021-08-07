Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tokyo 2020'de altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu 'nu tebrik etti.

Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli