Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551... - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551...
18.12.2020 22:37
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır."
fuat oktay, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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