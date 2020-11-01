Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti

01.11.2020 18:41

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tsunami vuran Sığacık'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tsunami vuran Sığacık'ı ziyaret etti. Tsunamide yaşadıklarını anlatan kadın işletmeciyi dinleyen Oktay ve Kurum, gözyaşları arasında kalan kadını teselli etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.6 şiddetindeki İzmir depreminde tsunami vuran Seferihisar ilçesi Sığıcak Mahallesini ziyaret etti. Kale içindeki esnafı ziyaret eden Oktay ve Kurum, tsunaminin vurduğu tüm işletmeleri teker teker gezdi.

Takı ve çeyiz dükkanını temizleyen kanser hastası ameliyatlı olan Suna Uğur, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yardım istedi. Uğur, gözyaşları içerisinde "Dükkanı nasıl temizleyeyim hastayım ve kimse yardım etmiyor nasıl temizleyeceğim dükkanı" diyerek ağlamaya başladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, "Sakin olun tüm imkanlarımızla sizin yanınızdayız, hemen size destek olması için arkadaşları yönlendiriyorum" diyerek Uğur'u sakinleştirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, "Sığacık Mahallesi'nde de 45 adet çadırın kurulu olduğunu biliyoruz. Bu alanda da gerekli barınma ve beslenme anlamında hiç bir sıkıntımız yok. Kızılayımızın standını da ziyaret ettik. Onlarda da sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Bu konularda herhangi bir sorun söz konusu değil. Sahil Güvenliğimizi de ziyaret ettik. Sahil Güvenliğimiz de şükürler olsun, hem kendi güvenliklerini alma hem de balıkçılarımızın ve denizdeki gerekli güvenliğin alınması ile alakalı tüm çalışmaları da hassasiyet ile sürdürüyor" dedi.

TSUNAMİ ÖNLEMLERİ ARTACAK

Depremlere hazırlıklı olduklarını ama tsunamiye karşı önlemlerin artırılması gerektiğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, "Biz genelde depreme hazırlanırken daha çok karada, iş yerlerinde evlerimizde nasıl hazır olmamız gerektiğini konuşuyoruz. Biz 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Denizde nasıl hareket etmemiz ile alakalı da bir eğitim açığımızın olduğunu gördük. İnşallah hızlı bir şekilde bu açığımızı da kapatarak halkımızın bilinçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Böyle bir deniz yükselmesi durumunda bölge itibari ile baktığımızda bu yaşanabilir. Şimdi 1 metreye kadar ulaştı. Daha büyüğü olsa 2 ya da 3 olabileceğini de fark ettik. Dolayısıyla sadece denizde, kıyıda ve açıkta iken nasıl hareket edeceğimiz değil de taşkın anında hemen kıyıda, kenarda olan esnaflarımızın ne tür tedbirler alacakları konusunda ayrı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Bununla alakalı hem bilinçlendirme hem de tedbirleri alma konusunda çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalar sadece burası ile kısıtlı kalmayacak. Fay hattının geçtiği tüm kıyı kesimlerimizde bu açığı gidereceğimizi söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

(Eren Ayhan - Murat Uçkaç/İHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamiyi gözyaşları içinde anlatan kadını teselli etti - Son Dakika


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