Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'i kabul ederek, bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamında gerçekleşen görüşmede, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 31 Mart'ta yapılması planlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Türkistan Gayri Resmi Zirvesi öncesinde Oktay'a detaylı bilgi aktaran Amreyev, 2020-2025 Türk Dünyası Stratejisi ve 2040 Türk Dünyası Vizyonu raporlarını sundu.

Amreyev, Türk Konseyi'ne üye ülkelerle Türkiye arasında oluşturulan karma ekonomik komisyonları Eş Başkanı Oktay'a son iki yılda yakalanan sinerjiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürecin Türk dünyasının ekonomik ve siyasi anlamda birlikteliğine hizmet ettiğini belirtti.

Görüşmede hazır bulunan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de 15 Mart'ta düzenlenecek ve eş başkanlıklarını Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı Karma Ekonomik Komisyonu öncesinde yaklaşan çevrimiçi toplantının gündemi hakkında bilgi verdi.