Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

10.04.2022 12:25
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Bu vesileyle, şehit polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler, görevi başındaki polislerimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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