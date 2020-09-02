Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin, seçimlerin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargolarını kaldırma kararından dönmesini ve Kıbrıs sorununda çözüme katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Washington şubesi SETA-DC'nin düzenlediği online panelde Türk-Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD seçimlerine de değinen Oktay, ülke içindeki ajandanın şu anda seçimle ilgili mevzulara yoğunlaştığını belirterek, "Kendimizi seçim süreciyle ilgili olabilecek ve Türkiye'ye ilişkin mevzuları anlamaya itiyoruz. Ne yazık ki Türkiye'yi seçim sürecinin bir parçası yapmak özellikle Avrupa ülkelerinde bir alışkanlık haline geldi. Şimdi de bir anda ABD seçimlerinin bir parçası haline geldi. Biz başkan adaylarının tartışmaları ya da seçim tartışmalarının bir parçası olmazsak mutlu olacağız." ifadesini kullandı.

Oktay, seçim sürecinin dışında kalmayı tercih ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"ABD'deki seçimleri her kim kazanırsa kazansın ABD ile müttefikliğimizi koruyacağız ve güçlendireceğiz. Çünkü Türkiye ve ABD ilişkilerinin çok uzun köklere sahip bir arka planı var ve her kim kazanırsa kazansın bu ilişkiler devam edecek. Seçimleri kim kazanırsa kazansın elbette bazı zorluklar olacaktır, bu zorluklar hususunda çalışmaya devam edeceğiz ama dediğim gibi aramızda zorluktan ziyade avantaj var."

"Silah ambargosunu kaldırmak sorunu daha kompleks hale getirecektir"

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırmasının Kıbrıs sorunun çözümüne hizmet etmediğini vurgulayan Oktay, "Avrupa Birliğinin de GKRY'yi kendi kurallarına uymadığı halde aralarına almaları sorunu daha zor ve kompleks bir hale getirmişti. Şimdi de silah ambargosunu kaldırmak, sorunu daha kompleks hale getirecektir." değerlendirmesine yer verdi.

Oktay, sorunun çözümüne odaklanılması gerektiğini belirterek, "Umuyoruz ki seçimlerin hemen ardından ABD hükümeti bu kararından döner ve Kıbrıs sorununu daha da kompleks hale getirmek yerine çözüme bir katkı sunar." diye konuştu.

"Hiç kimse bu pandeminin ikinci dalgasını görmek istemez"

Türkiye'nin Kovid-19 salgınına çıktığı ilk günden bu yana hazırlıklı olduğunu vurgulayan Oktay, "Ancak ne kadar hazırlıklı olursanız olun tüm ülkeleri etkileyen bir pandemi var. Biz, tıbbi ekipman ve malzeme anlamında hazırlıklıydık, başka ülkelerin elinde neredeyse hiçbir şey yoktu." ifadesini kullandı.

Oktay, ABD de dahil olmak üzere birçok ülkenin maske gibi temel tıbbi malzemelere erişemediğini ancak Türkiye'deki hastanelerin güçlü altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin şu anda normalleşme sürecinde olduğunu vurgulayan Oktay, "Ekonomimiz, ticaret hacmimiz normalleşmeye ilişkin güçlü sinyaller göndermeye başladı." ifadesini kullandı.

Oktay, salgında ikinci dalga ihtimaline ilişkin "Hiç kimse bu pandeminin ikinci dalgasını görmek istemez. Bir şekilde bu hastalığın önlenmesine yönelik bir ışık, tıbbi çözüm ve iyi haberler görmek istiyoruz." temennisinde bulundu.

(Bitti)