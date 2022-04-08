Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'yi güvenli bir liman olarak bütün çevresinde parlayan bir yıldız olarak tutmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'yi güvenli bir liman olarak bütün çevresinde parlayan bir yıldız olarak tutmaya devam ediyoruz"

08.04.2022 21:16

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

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"Salgına rağmen, her türlü krizlere rağmen biz ısrarla Türkiye'yi güvenli bir liman olarak bütün çevresinde parlayan bir yıldız olarak tutmaya devam ediyoruz, gayret ediyoruz"

"Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı artık sizleri ağırlamak için gün sayıyor. Yozgat Havalimanı da tıpkı Tokat Havalimanı gibi şenlik havasında açacağımız günler uzak değil"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'yi güvenli bir liman olarak bütün çevresinde parlayan bir yıldız olarak tutmaya devam ediyoruz
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'yi güvenli bir liman olarak bütün çevresinde parlayan bir yıldız olarak tutmaya devam ediyoruz
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'yi güvenli bir liman olarak bütün çevresinde parlayan bir yıldız olarak tutmaya devam ediyoruz

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye'yi güvenli bir liman olarak bütün çevresinde parlayan bir yıldız olarak tutmaya devam ediyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'yi güvenli bir liman olarak bütün çevresinde parlayan bir yıldız olarak tutmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
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