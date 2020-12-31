Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti

31.12.2020 09:41

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında yaşanan anlar konuşuldu.

Oktay, görüntüleri izledikleri sırada ilk önce Türkçe sesler duyduğunu ve ne olduğunu anlamaya çalıştığını, sonra orada yaralı bir Türk vatandaşının çıkıp polisler dahil yaralıların yardımına koştuğunu gördüğünü anlattı.

Bu sırada Mikail Özen'in, terör saldırısı sonrası görüntülerin paylaşıldığı bazı internet sitelerinde Türklerin terörist ilan edildiği yönündeki sözleri üzerine Oktay, şunları kaydetti:

"Müslümanlarla ilgili bir önyargı oluşturuldu. Bir de Avrupa'da Türklerle ilgili ikinci bir önyargı oluşturulmaya çalışıldı ama hamdolsun gerçek kimliğimizi siz orada tamamen yansıtmış oldunuz. Bizim gerçek kimliğimizi siz gösterdiniz bütün dünyaya. Allah razı olsun. Bir de hemşehrimiz olunca daha da gurur duyduk. Çok büyük bir oyun da bozulmuş oldu." dedi.

Saldırı anında yaşadıklarını anlatan Gültekin de o sırada adrenalin ve şokla hiçbir şey hissetmediğini, polis merkezine giderek durumu polise anlattıklarını ancak polislerin o sırada daha yeni yeni hazırlanmaya başladıklarını ve çelik yeleklerini giydiklerini söyledi. Gültekin, "Sonra biz de oraya koştuk. Mermiler uçuşuyordu orada. Ben sırtından girdim, Mikail ayaklarından girdi ve (yaralı polisi) 200 metre taşıdık. Polisi ambulansın içine koyduk sonra kendimiz de güvenli bölgeye çıktık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Gültekin'in Viyana'daki saldırı anlarına ilişkin anlattıklarına şu sözlerle karşılık verdi:

"Görüldü ki aslında Türk milletinin gerçek karakteri bu. Dünyada nerede olursa olsun gözünü kırpmadan sonuna kadar gider. İnsani boyutta yardım edebileceği bir şey varsa. Bu biraz yürek istiyor bunun ötesinde. Siz de o yürek var. Recep Tayyip orada yani. Türk milletinin yüreğini orada bütün dünyaya ve de Avrupa'nın göbeğinde göstermiş oldunuz. Bir de Yozgatlı olunca tabii, yiğidin harman olduğu yer."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, fuat oktay, Viyana, Polis, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti - Son Dakika


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