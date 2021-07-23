Üye Girişi
Son dakika... Cumhurbaşkanına suikast girişimi, FETÖ elebaşına onaylatılmış - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanına suikast girişimi, FETÖ elebaşına onaylatılmış

23.07.2021 10:45
Son dakika... Cumhurbaşkanına suikast girişimi, FETÖ elebaşına onaylatılmış, System.String[]

Son dakika haberler: ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin de detayları yer aldı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin de detayları yer aldı. Kararın delilleri arasında yer alan bilgiye göre; suikastı, örgütün sözde 'TSK imamı' firari Adil Öksüz, Ankara Çayyolu'ndaki villada yapılan son hazırlık toplantısında, sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz ve suikastı yöneten Gökhan Şahin Sönmezateş ile birlikte planladı. Öksüz bu planı, ABD seyahatinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e onaylattı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşması, 26 Kasım 2020'de yapıldı. Mahkeme kararında, sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş, darbeyi yöneten askerler Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak, Aydemir Taşcı, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Hüseyin Türk, Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'a, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast', '77 kişiyi kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Hasan Hüsnü Balıkçı darbe gecesi TBMM'yi, pilot Yarbay Mustafa Azimetli de Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalamıştı.

KÜLLİYEYİ BOMBALAYAN PİLOTA, 16 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETDarbe girişimi sırasında Akıncı Üssü nizamiyesinde toplanan vatandaşların üzerine ateş açan eski Albay Ali Erarslan'a 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıl, darbe girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş'a 9 kez ağırlaştırılmış ve bin 555 yıl 7 ay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit'e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıl 6 ay, sanıklar eski pilot Ekrem Aydoğdu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden eski pilot Ertan Koral'a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl, yine emniyeti bombalayan eski pilot Mehmet Çetin Kaplan'a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 112 yıl 6 ay, Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'na 45 kez ağırlaştırılmış ve bin 170 yıl, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü saat 00.56'da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08'de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.291 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETSivil imamlar, darbenin yöneticisi olan asker sanıklar, darbe gecesi TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalayan 31 sanık dışında 260 sanığa da 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklardan bazılarına 'kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da değişen yıllarda hapis cezası verildi. Böylece toplam 291 sanığa en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 46 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİMahkeme, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan müebbet hapis cezası verilen 46 sanıktan bazılarına, 'öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından değişen yıllarda hapis cezası verdi. 19 kişiye 'Anayasal düzeni ihlale yardım' suçundan 12 yıl 6 aydan 16 yıl 8 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası veren mahkeme, 41 kişiye de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, darbe gecesi yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılınca firar eden FETÖ'nün sözde 'TSK imamı' Adil Öksüz ile firari sanıklar Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık'ın dosyası ayrıldı. 2 sanık hakkında da başka mahkemede ceza aldıkları için hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, 70 sanığın tüm suçlardan beraatına karar verdi.DAVANIN DELİLLERİ ARASINDA CUMHURBAŞKANINA SUİKATIN DETAYLARI YER ALDIKararın ardından mahkeme, yaklaşık 9 ay sonra kararın gerekçesini açıkladı. Kararın delilleri arasında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in yönettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin detayları da yer aldı. Buna göre, toplanan deliller ışığında suikast girişimi, firari Adil Öksüz, sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz ve Sönmezateş tarafından Ankara Çayyolu'ndaki villada yapılan son hazırlık toplantısında planlandı. Daha sonra suikast planının operasyonel tüm ayrıntıları Adil Öksüz'ün onayına sunuldu. Adil Öksüz de bu planlamayı, darbe girişiminden hemen önce gittiği ABD seyahatinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e onaylattı.   TUNCAY OPÇİN TWİTTER PAYLAŞIMI İLE DEŞİFRE ETTİGerekçeli kararda, suikast girişiminin, darbe gecesi Akıncı üssünden ve sivil imamlar tarafından yönetildiği belirtilerek, "Adil Öksüz ile Kemal Batmaz darbe planlarını onaylatmak için, 11 Temmuz'da ABD'ye gidip onaylatıp 13 Temmuz günü ABD'den döndükleri gün örgütün firari tetikçilerinden ve ABD'de olduğu bilinen Tuncay Opçin'in paylaşımı dikkat çekicidir. Tuncay Opçin, 15 Temmuz 2016 tarihinde bir Twitter paylaşımında 'yatakta basacaklar, şafakta asacaklar' şeklinde bir paylaşımda bulunmak sureti ile bir şekilde örgüt liderinin onayladığı suikast planlamasını deşifre etmiştir" denildi.'CUMHURBAŞKANININ YERİNİN TESPİTİNDE GÜÇLÜK YAŞANDI'Deliller arasında Genelkurmay Çatı dosyasında dinlenen bir tanığın ifadelerine yer verilen gerekçeli kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza suikast eyleminin operasyonel tüm ayrıntılarının Adil Öksüz'ün onayına sunulduğu, Adil Öksüz'ün de bu planlamayı ABD seyahatinde örgüt liderine onaylattığı anlaşılmaktadır. 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanımızın tam olarak yerinin tespitinde güçlük yaşandığı görülmektedir. Cumhurbaşkanımıza suikaste gidecek SAT, MAT, Özel Kuvvet timlerinin Çiğli üssünde toplanıp hazırlık yaptığı saatlerde operasyonu yöneten Gökhan Şahin Sönmezateş, Ali Pehlivan ve Veli Bilgin'i arayarak, Cumhurbaşkanının misafirhanesinin bulunduğu Okluk Koyu'nun koordinatlarını istemiştir. Aynı gün öğlen saatlerinde Akıncı üssünden Cumhurbaşkanının kaldığı otelin resepsiyonu aranarak orada olup olmadığı sorulmuş, yine Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem de Marmaris Bot Komutanlığı'nı arayıp Cumhurbaşkanının misafirhaneye gelip gelmediği sorulmuştur. Cumhurbaşkanının nerede olduğu tam olarak tespit edilemeyince, Akıncı üssünden 2 uçak kaldırılarak Cumhurbaşkanımızın uçağı havadan aranmış, ancak uçağa ulaşılamamıştır. Cumhurbaşkanımızın uçağını aramaya çıkan F16'ların Akıncı üssüne döndükleri saat 01.37'ye tekabül etmektedir. Bu saat itibariyle suikast timi harekete geçmeye hazır bir şekilde yaklaşık 1 saati aşkın bir süredir Çiğli üssünde, Akıncı üssünden gelecek talimatı beklemektedir. Akıncı üssünden saat 02.00 civarında olay tarihinde Akıncı üssünde bulunan özel kuvvetçi Albay Osman Kılıç operasyonu sahada yönetecek Yarbay Şükrü Seymen'e gönderdiği mesajla operasyonun iptal edildiğini bildirir. Ancak aynı kişi 15 dakika sonra operasyonun devam kararını iletir. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımıza suikast timine katılacak timler helikopterle havalanırlar. Helikopterler havalanmadan önceki saatlerde Gökhan Şahin Sönmezateş de sabit telefondan üs komutanının odasında birileri ile Akıncı üs komutanının odasında birileriyle sürekli görüşmektedir. Sanık Sönmezateş savunmasında kimlerle görüştüğünü ifade etmemiş ise de sanık ve tanık anlatımlarında odada bulunan kişiler Çiğli üs komutanı olan ve olay gecesinde Akıncı üssünde bulunan Tümgeneral Kubilay Selçuk, Akıncı üs komutanı Hakan Evrim ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olup da olay tarihinde Akıncı üssünde bulunan Tuğgeneral Ömer Faruk Harmancıktır."


Son dakika... Cumhurbaşkanına suikast girişimi, FETÖ elebaşına onaylatılmış
Son dakika... Cumhurbaşkanına suikast girişimi, FETÖ elebaşına onaylatılmış
Son dakika... Cumhurbaşkanına suikast girişimi, FETÖ elebaşına onaylatılmış

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Suikast, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanına suikast girişimi, FETÖ elebaşına onaylatılmış - Son Dakika


Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi 12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi 12:12 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı 11:35 Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı 11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı 11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı
Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun 10:03 Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti 09:45 Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti

Son Dakika Haberleri
12:38 Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok
12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı
12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi
12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
11:34 Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı
11:22 Yok artık dedirtti! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı
11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı
10:56 Son Dakika: Cumhurbaşkanı, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Ünlü rockçı Eric Clapton'dan aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi Ünlü rockçı Eric Clapton'dan aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi         
12:31
Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı         
12:21
Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın         
11:56
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim         
10:55
Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu!         
10:00
Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede         
08:52
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu         
08:20
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış         
22:27
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti         
22:09
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 12:46:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Cumhurbaşkanına suikast girişimi, FETÖ elebaşına onaylatılmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement