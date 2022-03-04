Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

04.03.2022 22:57

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü Görüşmede, Ukrayna'daki savaş ile birlikte Türkiye-ABD'nin ikili ilişkiler ele alındı Savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Görüşmede, Ukrayna'daki savaş ile birlikte Türkiye-ABD'nin ikili ilişkiler ele alındı

Savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki savaş ile birlikte Türkiye-ABD'nin ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yaklaşık 2 saatlik basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. Ukrayna'daki savaşın gidişatının yeni insani krizler doğurduğuna dikkat çekilirken, bu konuda duyulan derin endişe ve üzüntü dile getirildi. Uzaması halinde savaşın etkilerinin tüm bölge ve dünya için yıkıcı olacağı ifade edildi. Savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi. Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı. Türkiye'nin taraflarla sürekli temas halinde bulunduğu ve müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Görüşmede, Suriye, Libya ve Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması, Türkiye - İsrail ilişkileri ve Türkiye- Ermenistan normalleşme süreci ele alındı. ABD ile ikili ilişkilerinin mevcut durumunun da ele alındığı görüşmede ortak stratejik mekanizmanın hayata geçirilmesi için atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü - Son Dakika
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