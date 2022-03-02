Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması

02.03.2022 21:54
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,"Rusya'nın diplomasiye ve müzakereye şans vermeden saldırı düzenlemeye devam etmesi büyük bir hata olur.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın," Rusya'nın diplomasiye ve müzakereye şans vermeden saldırı düzenlemeye devam etmesi büyük bir hata olur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN International'da Becky Anderson'ın programında katılarak Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'daki gelişmelerden büyük endişe duyduklarını belirten Kalın, "Rusya'nın diplomasiye ve müzakereye şans vermeden saldırı yapmaya devam etmesi büyük bir hata olur." diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut durumda Rusya'ya yaptırım uygulama planlarının bulunmadığını kaydeden Kalın, Moskova ile enerji, turizm, tarım gibi sektörleri de içeren güçlü ekonomik bağlarının zarar görmesini istemediklerini söyledi.

Kalın, yaptırım kararından kaçınmaları noktasında daha önemli bir faktör olarak Rusya'yla diyalogda kalmaya devam etmek istediklerini vurguladı.

Batı ülkelerinden yetkililerin de Türkiye'nin Rusya'yla iletişimde kalmasının önemini kendilerine aktardıklarını belirten Kalın, "Bazılarının, Rusya'yla iletişimde kalıp onları teşvik ederek müzakere masasına geri dönmeye yönlendirmesi gerekiyor." dedi.

Herhangi nükleer bir saldırı riskinin mevcut olup olmadığına ilişkin soru üzerine bu ihtimalin gerçekleşmesinin felaket olacağını vurgulayan Kalın, NATO'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu söylemine soğukkanlılıkla yanıt verdiğini ve bunun doğru bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Kalın, ihtiyaç duyulanın gerilimi yatıştırmak olduğunu ve nükleer tehdidin yalnızca söylem düzeyinde kalmasını umut ettiğini belirtti.

"Rusya'nın talepleri "fazla maksimalist"

Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi konusuna olumlu bir yaklaşım izlemesinin, Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği senaryosunu da kapsayıp kapsamadığına ilişkin soru üzerine Kalın, şu aşamada bu ihtimale olumlu bakmadıklarını söyledi.

Kalın, Türkiye'nin geçmişte Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Avrupa'da, Balkanlarda ve diğer yerlerde genişleme süreçlerine olumsuz bakmadığının altını çizerek "Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesinin ne kadar hassas bir konu olduğunun farkındayız. Bu hukuksuz savaşın bitmesini istememizin temel sebeplerinden biri de bu ve Ukraynalıların da bizi anlayacağını umuyoruz." dedi.

Rusya'nın şu aşamada ateşkes için gündeme getirdiği üç talep için de "Fazla maksimalist ve mantıklı değil." değerlendirmesinde bulunan Kalın, bu teklifler arasında bulunan Kırım'ın Rusya'ya ait bir bölge olarak kabul edilmesinin ve Ukrayna'nın silahsızlandırılması talebinin egemen bir ülke açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Moskova'nın ana meselesinin Ukrayna'nın NATO üyeliği ihtimali olduğunu düşündüklerini söyleyen Kalın, Rusya'nın bu konuyu geçmişte de gündeme getirdiğini ve bu konu üzerine gerçekçi bir yaklaşıma ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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