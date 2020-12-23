Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Bize başvuran yatırımcıların projeleri için kendilerine Türkiye'deki alternatifleri sunuyoruz ve kendileri buna göre kararlarını veriyor" dedi.

Dağlıoğlu, Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Tekirdağ programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaretinin ardından Asyaport Limanı'na geçen Dağlıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'den liman hakkında bilgi aldı.

Daha sonra limandaki cami, kilise, sinagog gibi ibadet yerlerini gezen Dağlıoğlu, limanda gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Dağlıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın yatırımcıların sıklıkla sorduğu şehirlerden biri olduğunu söyledi.

İlk olarak Valiliği ziyaret ederek şehirdeki mevcut sanayi alt yapısı ve geleceğe yönelik planlamalarla ilgili çalışma yaptıklarını belirten Dağlıoğlu, "Şimdi de Asyaport Limanı'na geldik, burası önemli bir liman. Ülkenin ihracat kapasitesine de destek sağlıyor. İnşallah uzun vadede Tekirdağ'a daha çok yatırım kazandırıldığı zaman ihracat da artacaktır. Burası uluslararası standartlarda iş yapan bir liman. İş hacmini de yerinde görüyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, yatırımların artması için çalışmalara devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bize başvuran yatırımcıların projeleri için kendilerine Türkiye'deki alternatifleri sunuyoruz ve kendileri buna göre kararlarını veriyor. Bu anlamda Tekirdağ'da da en uygun alternatifleri kendilerine sunmak istiyoruz. İnşallah buraya daha fazla yatırım kazandıracağız. Tekirdağ bütün ulaşım olanaklarının bir arada olduğu bir yer. Asyaport Limanı'nın da deniz ve demir yolunu kullanması, ulaşım olanaklarını gösteriyor. Bu ulaşım imkanlarına sahip olması, Tekirdağ'ı farklı kılıyor."

Dağlıoğlu daha sonra, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Soyuer ile TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Dağlıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Daire Başkanı Ali Kamil Özmen ve Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Soyuer de eşlik etti.