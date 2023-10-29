Son Dakika: 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi.

TÜM YURTTA CUMHURİYET COŞKUSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında gün boyu etkinlikler düzenlendi.

KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri sevindirecek bir haber verdi. Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

OKULLAR 1 GÜNLÜĞÜNE TATİL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise şunları söyledi: "Sevgili Öğrencilerimiz! Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı'ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız.

Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum."