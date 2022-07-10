Son dakika... D-100'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, şoförün silahla yaralandığı iddia edildi - Son Dakika
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Son dakika... D-100'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, şoförün silahla yaralandığı iddia edildi

10.07.2022 01:54
Son dakika... D-100'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, şoförün silahla yaralandığı iddia edildi

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda hafriyat kamyonunun bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen gizemli kaza sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda hafriyat kamyonunun bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen gizemli kaza sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, D-100 karayolu Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AGE 539 plakalı hafriyat kamyonu D-100 karayolu Adapazarı istikameti bağlantı yolunda bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce sürücü kanlar içerisinde bulundu. Silahla yaralandığı iddia edilen sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, bariyerlere çarpan kamyonun etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Adapazarı- Sapanca yolu D-100 karayolu Adapazarı bağlantı yolu da gizemli kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... D-100'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, şoförün silahla yaralandığı iddia edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... D-100'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, şoförün silahla yaralandığı iddia edildi - Son Dakika
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