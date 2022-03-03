Son dakika gündem: D-100'DE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS TERÖRÜ KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: D-100'DE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS TERÖRÜ KAMERADA

03.03.2022 12:57

Son dakika haber: 100 Karayolu Merter Mevkii'nde makas atarak ilerleyen bir kamyonet sürücüsü hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

D-100 Karayolu Merter Mevkii'nde makas atarak ilerleyen bir kamyonet sürücüsü hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolu Edirne istikameti Merter mevkisinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsü tehlikeli hareketlerle ilerleyince diğer sürücü ve yolcuların dikkatini çekti. Dün gece yaşanan olayda hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak yoluna devam eden sürücü arkadan gelen bir aracın sürücüsünün cep telefonu kamerasına kayda aldı. Görüntülerde hızla ilerleyen kamyonetin makas atarak ilerlediği görülüyor.

Son dakika gündem: D-100'DE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS TERÖRÜ KAMERADA
Son dakika gündem: D-100'DE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS TERÖRÜ KAMERADA
Son dakika gündem: D-100'DE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS TERÖRÜ KAMERADA
Son dakika gündem: D-100'DE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS TERÖRÜ KAMERADA
Son dakika gündem: D-100'DE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS TERÖRÜ KAMERADA

YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

D-100 Karayolu, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: D-100'DE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS TERÖRÜ KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 13:13:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: D-100'DE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS TERÖRÜ KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement