Son dakika: D-100 Karayolunda feci kaza: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: D-100 Karayolunda feci kaza: 3'ü ağır 5 yaralı

11.07.2022 02:35
Son dakika: D-100 Karayolunda feci kaza: 3'ü ağır 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Eyüpsultan D-100 karayolu Edirne istikametinde arızalanarak duran bir otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı.

Eyüpsultan D-100 karayolu Edirne istikametinde arızalanarak duran bir otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobilin arkasına saplanırken, otomobil içindeki 4 kişi ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda oturan 2 çocuğun ve motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Eyüpsultan D-100 karayolu Edirne Kapı Şehitliği Metrobüs durağı Edirne istikametinde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken arızalanan 42 AHC 116 plakalı otomobil sürücüsü otomobilini emniyet şeridine çekerek beklemeye başladı. Bu esnada arkadan gelen 34 DS 5682 plakalı motosiklet otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin ön kısmı otomobilin arka kısmından içeri girdi. Kazada otomobil içindeki 4 kişi ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ve otomobilin arka koltuğunda oturan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen kazazede yakınları polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise başka herhangi olumsuzluk yaşanmaması için olay yerini emniyet şeridi ile kapattı ve araçların kontrollü geçişini sağladı. D100 karayolu Edirne istikametinde kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Otomobile saplanan motosikleti çekici güçlükle çıkardı

Otomobilin arka kısmına saplanan motosikleti çekici vince bağlayarak ayırmaya çalıştı. Bir süre zorlanan çekici daha sonra motosikleti otomobilden ayırdı. Otomobil ve motosiklet çekiciye yükleyerek kaza yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet hurdaya döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Eyüpsultan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: D-100 Karayolunda feci kaza: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: D-100 Karayolunda feci kaza: 3'ü ağır 5 yaralı - Son Dakika
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