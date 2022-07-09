D-650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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D-650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

09.07.2022 02:17

650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı Otobüste sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sakarya D-650 karayolu Geyve ilçesinde yolcu otobüsü ile kargo kamyonunun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı

Otobüste sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya D-650 karayolu Geyve ilçesinde yolcu otobüsü ile kargo kamyonunun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya- Bilecik D-650 karayolu üzeri Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O. idaresindeki 07 ALN 353 plakalı şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile Y.C. idaresindeki 34 EZD 731 plakalı kargo kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otobüs içerisinde bulunan S.A. ve Y.Y. isimli 2 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince otobüs içerisinde sıkışan yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile Bilecik istikameti ulaşıma kapandı. Ekiplerin tek şeritten sağladığı ulaşım, bir süre sonra araçlarında yoldan kaldırılması ile birlikte tekrardan normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Sakarya, İtfaiye, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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