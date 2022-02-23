Son dakika! D-650 karayolunda yağış kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
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Son dakika! D-650 karayolunda yağış kazaları beraberinde getirdi

23.02.2022 19:58
Son dakika! D-650 karayolunda yağış kazaları beraberinde getirdi

Son dakika haber: Sakarya D-650 karayolunda yağışın da etkisi ile 50 metre arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Sakarya D-650 karayolunda yağışın da etkisi ile 50 metre arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet devrilirken, yaklaşık 50 metre ileride ise tıra çarpan kamyon yoldan çıktı.

Kazalar, D-650 karayolu Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan Bilecik istikametine seyir halinde olan 10 BR 110 plakalı kamyon, 52 AAZ 743 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyon makaslama yaparak yol kenarındaki kanala girdi.

Aynı istikamette yaklaşık 50 metre ileride ise farklı bir kaza daha meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 HL 4613 plakalı kamyonet, yağışın da etkisi ile kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yola devrildi. Her iki ayrı kazada da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebi ile bölgede trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA

Son dakika! D-650 karayolunda yağış kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! D-650 karayolunda yağış kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! D-650 karayolunda yağış kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! D-650 karayolunda yağış kazaları beraberinde getirdi
Son dakika! D-650 karayolunda yağış kazaları beraberinde getirdi

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Kamyonet, Sakarya, Karaçam, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! D-650 karayolunda yağış kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika


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