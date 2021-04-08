Son dakika! D8 Dakka Bildirisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 hedeflerinin desteklenmesindeki liderliği ve özverili çabaları için derin teşekkürlerimizi sunuyoruz"
08.04.2021 15:31
Son dakika haberleri: D8 Dakka Bildirisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 hedeflerinin desteklenmesindeki liderliği ve özverili çabaları için derin teşekkürlerimizi sunuyoruz"
D8 Dakka Bildirisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 hedeflerinin desteklenmesindeki liderliği ve özverili çabaları için derin teşekkürlerimizi sunuyoruz"
D 8, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! D8 Dakka Bildirisi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 hedeflerinin desteklenmesindeki liderliği ve özverili çabaları için derin teşekkürlerimizi sunuyoruz' - Son Dakika
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