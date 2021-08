Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe merkezinden en uç noktaya kadar hizmet götürürken, yerinden yönetim ve gönül belediyeciliği ile vatandaşların yüreğine dokunma gayreti içinde olduklarını söyledi.

AK Parti Osmangazi İlçe Yönetiminin başlattığı, ilçedeki 136 mahallenin tümünü kapsayacak ve bölgeler halinde gerçekleştirilecek olan mahalle danışma meclisi toplantılarından ilki, Çaybaşı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcilerinin katılımıyla birincisi gerçekleştirilen 'Bölge Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı'na, dağ yöresindeki 20 mahalle muhtarı ile mahalle temsilcileri katıldı.

Çaybaşı, Büyükdeliler, Küçükdeliler, Güneybudaklar, Karaislah, Seferışıklar; Soğukpınar, Bağlı, Kirazlı, Süleymaniye, Güneybayır, Uluçam, Dağakça, Mürseller, Tuzaklı, Doğancı, Gökçeören, Yiğitali, Hüseyinalan ve İnkaya mahallelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantıda, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da muhtarların mahalleleri ile ilgili talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Belediye olarak ilçeye vizyon kazandıran yatırımlara 2021 yılında da devam ettiklerini belirten Başkan Dündar, yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. AK Parti ile birlikte Türkiye'nin yerinden yönetim ile hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadığının altını çizen Başkan Dündar, "Ülke genelinde olduğu gibi yerelde de hizmetlerimiz durmaksızın devam ediyor. Osmangazi'ye kazandırdığımız projeleri saymakla bitiremeyiz. İlçemizin 136 mahallesinde birçok yatırımı hemşehrilerimizle buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Her hafta farklı bir mahallemizde açılış veya temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Meydanlar, hizmet binaları, kapalı pazar yerleri, parklar, cami çevre düzenleme çalışmaları, spor tesisleri, sosyal destek çalışmalarının yanında alt yapı, üst yapı ve ulaşım yatırımlarıyla Osmangazi'yi tamamen yeniliyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz. Başkaları sadece konuşur, biz ise yaparız" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında Türkiye'ye örnek vizyon projelere de imza attıklarını anlatan Başkan Mustafa Dündar, Soğanlı Kentsel Dönüşüm, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi Meydanı, BAREM, Osmangazi Atletizm Salonu ve tarihi mirası ayağa kaldırma çalışmalarının bunların başında geldiğini kaydetti.

"Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yol haritasında, hemşerilerimize en iyi hizmeti verme gayreti içerisindeyiz" diyen Başkan Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK davanın kıymetli teşkilat mensupları ile her zaman birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Kıymetli hemşerilerimize hizmet noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Bütün dünya krizler yaşarken, Türkiye bu krizlerden en az zararla çıkmıştır. Bu tek başına iktidar olmanın, güçlü ve yerinden yönetimin bir sonucudur. Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Afrika'ya bütün gönül coğrafyasının umudunun Türkiye olduğunu her fırsatta görüyoruz. Parti teşkilatlarımızdaki en alttan en üst kademeye kadar bütün mensuplarımızın heyecanı, vatandaşlarımızın desteği ve inancı ile bu dava için, bu devlet bu millet için çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise yaptığı konuşmada kadim şehir Bursa'yı her anlamda geliştirmek ve hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Osmangazi demek, Bursa demek. Osmangazi'ye yapılan hizmetler tüm Bursa'ya yansıyor. Osmangazi Belediyemiz, ilçemize, şehrimize çok güzel hizmetler kazandırıyor. Her gün farklı bir hizmetin vatandaşlarımızla buluştuğuna şahit oluyoruz. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hak ettikleri hizmetleri verebilmek için her kademeden teşkilat mensuplarımız ve belediye başkanımız ile birlikte mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. Halkımızla sürekli iç içeyiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de, Osmangazi'ye hizmet yolunda, gece gündüz demeden çalışan büyük bir aile olduklarını ifade etti. Başlattıkları Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi toplantıları ile yeni bir sayfa açtıklarını belirten Cömez, "Nasıl ki birbirine kenetlenmiş fertlerden oluşan bir aile, geleceğe emin adımlarla yürüyorsa, omuz omuza çalışan belediye başkanıyla, muhtarlarıyla ve AK Parti Teşkilatıyla da ilçemizin başarı çıtası her geçen gün yükseliyor. Elhamdülillah Türkiye'nin parmakla gösterilen bir ilçesinde yaşıyoruz. Osmangazi emin eller tarafından yönetiliyor bugün. Osmangazi'de yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle, Bursa'da AK belediyeciliğin medar-ı iftiharı olan bir belediye başkanımız var. Görevini layıkıyla yerine getiren, çalışkan muhtarlarımız var. AK Parti'ye yakışan tempoda çalışan güçlü bir teşkilatımız var" diye konuştu.

Önceki dönemlerde danışma meclisi toplantılarını daha geniş katılımla yaptıklarını hatırlatan Ufuk Cömez, talep ve ihtiyaçların daha hızlı çözüme kavuşturulması için bundan sonra birbirine yakın mahalleleri kapsayan "Bölgesel Danışma Meclisleri" yapacaklarını söyledi. Osmangazi'nin şehir merkezi, ova ve dağ yöresiyle çok büyük bir ilçe olduğuna dikkat çeken Cömez, ilçedeki konuları görüşmek üzere, her hafta 20 mahalle başkanıyla, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katılımıyla istişare toplantısı yaptıklarını sözlerine ekledi. - BURSA