Üye Girişi
Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması - Son Dakika

Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması

29.08.2021 17:09
Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması, System.String[]

Son dakika haber: Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe merkezinden en uç noktaya kadar hizmet götürürken, yerinden yönetim ve gönül belediyeciliği ile vatandaşların yüreğine dokunma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe merkezinden en uç noktaya kadar hizmet götürürken, yerinden yönetim ve gönül belediyeciliği ile vatandaşların yüreğine dokunma gayreti içinde olduklarını söyledi.

AK Parti Osmangazi İlçe Yönetiminin başlattığı, ilçedeki 136 mahallenin tümünü kapsayacak ve bölgeler halinde gerçekleştirilecek olan mahalle danışma meclisi toplantılarından ilki, Çaybaşı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcilerinin katılımıyla birincisi gerçekleştirilen 'Bölge Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı'na, dağ yöresindeki 20 mahalle muhtarı ile mahalle temsilcileri katıldı.

Çaybaşı, Büyükdeliler, Küçükdeliler, Güneybudaklar, Karaislah, Seferışıklar; Soğukpınar, Bağlı, Kirazlı, Süleymaniye, Güneybayır, Uluçam, Dağakça, Mürseller, Tuzaklı, Doğancı, Gökçeören, Yiğitali, Hüseyinalan ve İnkaya mahallelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantıda, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da muhtarların mahalleleri ile ilgili talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Belediye olarak ilçeye vizyon kazandıran yatırımlara 2021 yılında da devam ettiklerini belirten Başkan Dündar, yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. AK Parti ile birlikte Türkiye'nin yerinden yönetim ile hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadığının altını çizen Başkan Dündar, "Ülke genelinde olduğu gibi yerelde de hizmetlerimiz durmaksızın devam ediyor. Osmangazi'ye kazandırdığımız projeleri saymakla bitiremeyiz. İlçemizin 136 mahallesinde birçok yatırımı hemşehrilerimizle buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Her hafta farklı bir mahallemizde açılış veya temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Meydanlar, hizmet binaları, kapalı pazar yerleri, parklar, cami çevre düzenleme çalışmaları, spor tesisleri, sosyal destek çalışmalarının yanında alt yapı, üst yapı ve ulaşım yatırımlarıyla Osmangazi'yi tamamen yeniliyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz. Başkaları sadece konuşur, biz ise yaparız" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında Türkiye'ye örnek vizyon projelere de imza attıklarını anlatan Başkan Mustafa Dündar, Soğanlı Kentsel Dönüşüm, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi Meydanı, BAREM, Osmangazi Atletizm Salonu ve tarihi mirası ayağa kaldırma çalışmalarının bunların başında geldiğini kaydetti.

"Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yol haritasında, hemşerilerimize en iyi hizmeti verme gayreti içerisindeyiz" diyen Başkan Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK davanın kıymetli teşkilat mensupları ile her zaman birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Kıymetli hemşerilerimize hizmet noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Bütün dünya krizler yaşarken, Türkiye bu krizlerden en az zararla çıkmıştır. Bu tek başına iktidar olmanın, güçlü ve yerinden yönetimin bir sonucudur. Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Afrika'ya bütün gönül coğrafyasının umudunun Türkiye olduğunu her fırsatta görüyoruz. Parti teşkilatlarımızdaki en alttan en üst kademeye kadar bütün mensuplarımızın heyecanı, vatandaşlarımızın desteği ve inancı ile bu dava için, bu devlet bu millet için çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise yaptığı konuşmada kadim şehir Bursa'yı her anlamda geliştirmek ve hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Osmangazi demek, Bursa demek. Osmangazi'ye yapılan hizmetler tüm Bursa'ya yansıyor. Osmangazi Belediyemiz, ilçemize, şehrimize çok güzel hizmetler kazandırıyor. Her gün farklı bir hizmetin vatandaşlarımızla buluştuğuna şahit oluyoruz. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hak ettikleri hizmetleri verebilmek için her kademeden teşkilat mensuplarımız ve belediye başkanımız ile birlikte mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. Halkımızla sürekli iç içeyiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de, Osmangazi'ye hizmet yolunda, gece gündüz demeden çalışan büyük bir aile olduklarını ifade etti. Başlattıkları Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi toplantıları ile yeni bir sayfa açtıklarını belirten Cömez, "Nasıl ki birbirine kenetlenmiş fertlerden oluşan bir aile, geleceğe emin adımlarla yürüyorsa, omuz omuza çalışan belediye başkanıyla, muhtarlarıyla ve AK Parti Teşkilatıyla da ilçemizin başarı çıtası her geçen gün yükseliyor. Elhamdülillah Türkiye'nin parmakla gösterilen bir ilçesinde yaşıyoruz. Osmangazi emin eller tarafından yönetiliyor bugün. Osmangazi'de yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle, Bursa'da AK belediyeciliğin medar-ı iftiharı olan bir belediye başkanımız var. Görevini layıkıyla yerine getiren, çalışkan muhtarlarımız var. AK Parti'ye yakışan tempoda çalışan güçlü bir teşkilatımız var" diye konuştu.

Önceki dönemlerde danışma meclisi toplantılarını daha geniş katılımla yaptıklarını hatırlatan Ufuk Cömez, talep ve ihtiyaçların daha hızlı çözüme kavuşturulması için bundan sonra birbirine yakın mahalleleri kapsayan "Bölgesel Danışma Meclisleri" yapacaklarını söyledi. Osmangazi'nin şehir merkezi, ova ve dağ yöresiyle çok büyük bir ilçe olduğuna dikkat çeken Cömez, ilçedeki konuları görüşmek üzere, her hafta 20 mahalle başkanıyla, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katılımıyla istişare toplantısı yaptıklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması
Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması
Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması
Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması
Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması

Mustafa Dündar, Osmangazi, Hisarcık, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti 17:49 Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti İstanbul'un su sıkıntısı devam ediyor! İhtiyacı karşılayacak barajlarda tehlikeli düşüş 17:31 İstanbul'un su sıkıntısı devam ediyor! İhtiyacı karşılayacak barajlarda tehlikeli düşüş Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı 17:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti 16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti 22 yaşındaki oyun bağımlısı Hülya, 3 gündür kayıp! Arkadaşlarından 150 lira isteyip kayıplara karışmış 15:50 22 yaşındaki oyun bağımlısı Hülya, 3 gündür kayıp! Arkadaşlarından 150 lira isteyip kayıplara karışmış Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme 15:19 Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK 15:03 Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi 14:20 Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

Son Dakika Haberleri
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:31 İstanbul'un su sıkıntısı devam ediyor! İhtiyacı karşılayacak barajlarda tehlikeli düşüş
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:34 Son Dakika: ABD'nin, 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak
15:19 Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur         
17:55
Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir         
17:47
Efsane olan balıkların hikayesi hüzünlendiriyor! Yıllardır akan pınar artık tehlike altında Efsane olan balıkların hikayesi hüzünlendiriyor! Yıllardır akan pınar artık tehlike altında         
17:27
Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü? Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?         
17:11
Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
15:54
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Siyah-Beyazlılar ve Karagümrük karşılaşmasında yaşanan skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar Siyah-Beyazlılar ve Karagümrük karşılaşmasında yaşanan skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar         
15:05
Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü         
15:00
Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok         
14:16
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar         
12:57
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak         
10:21
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 18:02:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Dağ yöresinde yatırım buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement