Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı

13.07.2022 10:17
Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde dağda mahsur kalan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağda mahsur kalan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak'ta bulunan Yanartaş bölgesinde Ş.A. isimli şahsın dağda mahsur kalması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şahsı kurtarmak için Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş timi tarafından çalışma yürütüldü. Yapılan çalışma ile şahıs mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. - ANTALYA

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Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı Son dakika... Yolunu kaybeden 3 kişi jandarma tarafından kurtarıldı Son dakika... Yolunu kaybeden 3 kişi jandarma tarafından kurtarıldı
Kaynak: İHA

Ulupınar, Jandarma, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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