Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak'ta bulunan Yanartaş bölgesinde Ş.A. isimli şahsın dağda mahsur kalması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şahsı kurtarmak için Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş timi tarafından çalışma yürütüldü. Yapılan çalışma ile şahıs mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ulupınar, Jandarma, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Dağda mahsur kalan adam jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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