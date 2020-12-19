Dağlık Karabağ'da arazi taraması yapan bir Rus askerinin mayına basarak öldüğü açıklandı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşmasına imza atmasıyla bölgeye Rus Barış Gücü kuvvetleri gönderildi. Tampon bölgede görev yapan Rus askerleri aynı zamanda bölgeye yerleştirilen mayınların temizliğini de sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bir Rus askerinin mayın temizlemek için sürdürülen arazi taraması sırasında öldüğünü duyurdu. Yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, "17 Aralık'ta, Şuşa Bölgesi yakınlarındaki yol kenarlarında yapılan mayın temizliği sırasında bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda Rusya Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nden bir subay ağır şekilde yaralandı. Subay hastaneye sevki sırasında öldü. Rusya Savunma Bakanlığı subayın ailesine gereken her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır" denildi. - MOSKOVA