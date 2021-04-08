Daha fazla "enfektif" olan varyant virüslere karşı "aşılama hızlandırılmalı" ikazı - Son Dakika

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının bulaşıcılığının yüksek olduğunu belirterek, hastalıktan korunma tedbirlerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Akhan, AA muhabirine, koronavirüslerin RNA virüs olması nedeniyle çok fazla mutasyona uğramasını beklediklerini söyledi.

Koronavirüslerin, bu dönemde fazla yayıldığı için değişebildiğine işaret eden Akhan, birkaç mutasyonun eklenmesiyle İngiliz varyantının ortaya çıktığını kaydetti.

Akhan, birkaç mutasyonun bir araya geldiği İngiliz varyantının birçok özellik kazandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İngiliz varyantıyla virüsün bulaştırıcılığı arttı ve daha fazla enfektif hale geldi. Dünyaya yayıldı, yayılırken de değişiyor. Güney Afrika'ya giderken orada başka bir hale geldi, o da önemli bir mutasyon, o da biraz daha virüsün şeklini değiştirdiği için bu sefer de virüsü antikor tanıyamayabiliyor, aşının duyarlılığını azaltabiliyor. Güney Afrika varyantı o yüzden çok daha tehlikeli ve daha özellikli bir durumda. Bunun benzeri Brezilya varyantı var. Kaliforniya varyantı da önemli özellikler taşıyor. Virüs değiştikçe tehlikeli bir hale geliyor."

Mutasyonun başka bir yere evrilmesinden korktuklarını aktaran Akhan, bu kadar çoğalınca virüsün, ortam bulduğu için değişebilme ihtimalinin de arttığını vurguladı.

Akhan, bu nedenle varyantların çok iyi takip edilerek ne tür değişiklikler olduğunun görülmesi gerektiğinin altını çizerek, "İçinde bulunduğumuz dönem çok önemli. Virüs ne kadar çok çoğalıyorsa değişime de o kadar açık demektir. Virüsün genetik yapıda seçiciliği muhtemelen var çünkü bazı insanlarda ne yaparsanız yapın ağır geçiyor. Yaş ya da kronik hastalık olmaksızın çok gençlerde de olabiliyor. Yaşlılarda çok virüsü görmememizin sebebi yaşlıları aşılamış olmamız. Varyantın klinik seyriyle ilgili önemli bir değişikliği yok." diye konuştu.

"Herkes bireysel olarak dikkat etmeli"

Koronavirüsün kontrol edilemediği için değişebileceğine dikkati çeken Akhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir yarış, aşılama hızıyla mücadele ediyoruz, bir yandan da virüs değişmeye çalışıyor. O da bulaştırıcılığını artırdı, koşullarını değiştiriyor. Koronavirüsü kontrol edemediğimiz takdirde değişmesi olası. Bu yüzden sekanslamayla takip etmemiz, ne gibi değişiklikleri görmemiz, ona göre önlemleri değiştirmemiz, kuvvetlendirmemiz gerekebilir. Virüsü uzun süre vücuttan atamadığı için başkasına bulaştırma olasılığının yükselmesi gibi problemleri bulunuyor. Bu dönem çok dikkatli olmamız gerekiyor. Varyant hızlı bulaşıyor. Bunu yarış olarak düşünüyorum, aşıyı hızlandırmamız ve korunmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler güzel gelecek diye düşünüyorum ama davranışlar bu dönemi belirleyecek. Bu nedenle herkes bireysel olarak dikkat etmeli."

Sıla Akhan, maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine işaret ederek, herkese tedbirlere harfiyen uyma çağrısında bulundu.