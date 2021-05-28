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Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 - Son Dakika

Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47

28.05.2021 11:00

Son dakika: Dün en yüksek 8,54'ü gören dolar, bugün piyasaların açılmasıyla 8,60 sınırına dayandı. Dolar 8,5995 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, euro ise 8,47 ile rekor tazeledi.

Yeni güne yükselişle başlayan dolar, Kasım 2020'deki 8,58'lik tarihi zirvesini geçerek 8,5995 ile rekor tazeledi. Dolardaki yükselişe paralel olarak euro da 8,47 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 11.15 itibarıyla dolar 8,55'ten, euro ise 8,44'ten işlem görüyor.

ABD VERİLERİ ETKİLEDİ

ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları dün açıklanan verilere göre 2020 Mart ortasından beri en düşük seviyesini görürken, şirketler ekonominin yeniden açılmasıyla artan talebi karşılayabilmek için çalışan bulmaya çalışıyorlar.

ABD'de yayımlanan diğer verilere göre kapsamlı yardım paketinden destek bulan ekonomik büyüme ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.4 artış kaydetti.

ABD ekonomisinin hızlı toparlanması, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomiye para politikası kanalıyla verilen desteklerin geri çekilmeye beklenenden daha önce başlanacağı beklentisini gittikçe daha çok destekliyor. Bu süreç gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken dış finansman ihtiyacı daha yüksek olan olan Türkiye gibi ülkeleri ise çok daha belirgin etkiliyor.

GÖZLER S&P'NİN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİNDE

Haftanın son işlem gününde yurt içinde yoğun veri gündemine ek olarak Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu beklenecek. S&P'nin Türkiye için kredinotu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor ve piyasalarda muhtemel bir değerlendirme gelse bile Türkiye'nin notunda ve görünümünde bir değişiklik beklenmiyor.

İÇ PİYASA GÜNDEMİ

Bugün iç piyasada TCMB'nin yılda iki kez açıkladığı Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan ifadeler takip edilecek. Veri gündeminde Nisan ayı dış ticaret istatistikleri ve Mayıs ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor.

Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47

Amerika Birleşik Devletleri, İşsizlik, Türkiye, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (8)
  • Can Cankıran : Arkadaş bir yanlışlık olmalı... EUR 10 TL üzerinde... 8.47 olur mu, hiç mi okumuyorsunuz, hiç mi haberiniz yok kurlardan yahuu Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Yusuf Kaya: Biz de fakir tatile gitmek için kredi çeker zengin ise yatırım yapmak için.... Aç mezarımı var ülkede neyin korkusu bu... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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