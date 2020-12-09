Son Dakika | Daikin, 2021'de Türkiye 53 milyon dolar yatırım yapacak - Son Dakika

Son Dakika | Daikin, 2021'de Türkiye 53 milyon dolar yatırım yapacak

09.12.2020 10:51
Son Dakika | Daikin, 2021'de Türkiye 53 milyon dolar yatırım yapacak, System.String[]

Son dakika haber... Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, gelecek yıl Türkiye'ye 53 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını bildirdi.

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, gelecek yıl Türkiye'ye 53 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını bildirdi.

Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klima ve kombi üretim kapasitelerini artırmak amacıyla çeşitli yatırımlar gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu kapsamda split klima üretimini artırmak için yeni hat kuracaklarını kaydeden Önder, "Buradan gelecek kapasite artışıyla ihracatımızı 100 milyon dolar artıracağız. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez bizim kuracağımız VRV denilen çoklu merkezi klima yatırımını hayata geçiriyoruz. Yılda 50 bin adet üretmeyi planlıyoruz, bunun 40 binini ihraç edeceğiz." diye konuştu.

Önder, bu yatırımla şirketin ihracat artışının süreceğini ifade ederek, "2021'de Türkiye'de toplamda 53 milyon dolarlık yatırımı hayata geçireceğiz. Böylece, toplam ihracatımızı 430 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yatırım Japonya'nın Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi ve Daikin'in Türkiye pazarına girdiğinden bu yana gerçekleştireceği en büyük miktar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımlarla birlikte istihdam artışına da gideceklerini söyleyen Önder, 1400 kişilik istihdamın gelecek yıl 2 bin 100'e çıkacağını belirtti.

Salgında ev konforu ön plana çıktı

Önder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kombi ve klima pazarını etkilediğini ve tedarik zincirindeki yavaşlamadan dolayı bazı aksamalar yaşandığını anlattı.

Büyük bir daralma beklemelerine rağmen son 3 ayı geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi geçirdiklerini belirten Önder, "Salgında ev konforu daha fazla ön plana çıktı. Ertelenmiş talebin etkisiyle beklediğimiz şekilde bir daralma yaşamadık." dedi.

Doğal gazda tasarruf yöntemlerine de değinen Önder, termostatın oda sıcaklığının 22 derece olacak şekilde ayarlanmasıyla yüzde 30'a yakın tasarruf yapılabileceğini anlattı.

Önder, ısı yalıtımı sayesinde de doğal gaz faturasında yüzde 40'a varan tasarruf miktarına ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Hasan Önder, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Daikin, 2021'de Türkiye 53 milyon dolar yatırım yapacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Irkçı hakem Coltescu'nun bu ilk vukuatı değil! Sicili bir hayli kabarık çıktı Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Vizeliler, ABD yönetimine giren gelinleriyle gurur duyuyor Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı
Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek         
10:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7,83'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,83'ten işlem görüyor         
10:37
Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu         
10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı         
10:02
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu         
09:28
UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi         
08:59
Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu         
08:12
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı         
07:46
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor         
23:54
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 11:00:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Daikin, 2021'de Türkiye 53 milyon dolar yatırım yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei