Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan beraberinde Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kilis İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt-Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan'a Kilis'in asayiş konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, bir sunum yaptığı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ahmet Kurt, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Daire Başkanı Mercan, Emniyet Müdürü Kurt ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.