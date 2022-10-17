Son Dakika | Daire Başkanı Mercan, Emniyet Müdürü Kurt ile bir araya geldi - Son Dakika
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Son Dakika | Daire Başkanı Mercan, Emniyet Müdürü Kurt ile bir araya geldi

17.10.2022 11:14
Son Dakika | Daire Başkanı Mercan, Emniyet Müdürü Kurt ile bir araya geldi

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile bir araya geldi.

Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan beraberinde Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kilis İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt-Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan'a Kilis'in asayiş konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, bir sunum yaptığı öğrenildi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ahmet Kurt, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Daire Başkanı Mercan, Emniyet Müdürü Kurt ile bir araya geldi - Son Dakika

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