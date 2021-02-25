Son dakika... Dairenin terasında mahsur kalan atmacayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika... Dairenin terasında mahsur kalan atmacayı itfaiye kurtardı

25.02.2021 20:31
Son dakika... Dairenin terasında mahsur kalan atmacayı itfaiye kurtardı

Son dakika habere göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir dairenin terasında mahsur kalan atmaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir dairenin terasında mahsur kalan atmaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan atmaca doğal ortamına bırakıldı.

Acarlar Mahallesi Yörük Sokak'ta, Murat Aracı'ya ait dairenin teras kış bahçesine giren atmaca, mahsur kaldı. Atmacanın mahsur kaldığını gören komşular, itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, atmacayı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen atmaca, doğaya salındı. Ev sahipleri, atmacayı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Son dakika... Dairenin terasında mahsur kalan atmacayı itfaiye kurtardı
Son dakika... Dairenin terasında mahsur kalan atmacayı itfaiye kurtardı
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Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dairenin terasında mahsur kalan atmacayı itfaiye kurtardı - Son Dakika


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