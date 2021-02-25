Son dakika... Dairenin terasında mahsur kalan atmacayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir dairenin terasında mahsur kalan atmaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan atmaca doğal ortamına bırakıldı.

Acarlar Mahallesi Yörük Sokak'ta, Murat Aracı'ya ait dairenin teras kış bahçesine giren atmaca, mahsur kaldı. Atmacanın mahsur kaldığını gören komşular, itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, atmacayı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen atmaca, doğaya salındı. Ev sahipleri, atmacayı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.