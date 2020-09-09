Kocaeli'de Çayırova Belediyesi budama döneminde park ve bahçelerden çıkan dal ve bitki atıklarından kompost elde ederek gübreye dönüştürüyor. Yıllık 200 metreküp kompost gübre üretiminden yaklaşık 50 bin TL tasarruf sağlanıyor.

Çayırova Belediyesi tarafından kurulan tesiste, Kasım-Mart ayını kapsayan budama dönemlerinde ilçede bulunan park ve bahçelerden çıkan dal ve bitki atıklarından kompost elde ederek gübreye dönüştürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budanan dallar toplanarak tesise getiriliyor. Makinede öğütülen dal ve bitki atıkları, katkı maddesi ve hayvan gübresiyle karıştırılarak sulanıyor ve yığın haline getiriliyor. Ekipler tarafından yapılan sıcaklık ve nem takibinin ardından yığınların fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor. Atıkların kompost gübreye dönüşümü yaklaşık 8 ay sürüyor.

Yıllık 50 bin TL tasarruf sağlanıyor

Çayırova Belediyesi'nin ilçedeki fidan dikimleri başta olmak üzere, parklar, bahçe, kavşak peyzajı gibi birçok alanda kullanılan gübreleri kendisi üreten belediye yıllık 200 metreküp kompost gübre üretiminden yaklaşık 50 bin TL tasarruf sağlıyor.

"Ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz"

Tesiste incelemelerde bulunarak açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Göreve geldiğimiz günde bu yana tasarrufa önem veriyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmet ediyoruz. Bu kapsamda Çayırova Belediyesi'nin ihtiyacı olan gübreyi biz üretiyoruz. Özellikle kasım ve mart ayları budama dönemi. Budama yaptığımız ağaçların atık dallarını ya da bitkilerin atıklarını toparlıyoruz bulunduğumuz alandaki kuyularda toparlıyoruz. Çeşitli işlemlerden geçen atık bitkiler 8 ay boyunca gözlemleniyor. Üretilen gübreyi Çayırova ilçesinde park ve bahçelerde değişik alanlarda yaptığımız peyzaj çalışmalarında kullanıyoruz. Bu sayede tasarruf sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 200 metreküp alanda üretilen gübre ile hem 50 bin liraya yakın tasarruf sağlayabiliyoruz hem de geri dönüşüm sağlayarak ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

"Organik olması bakımından faydalıdır"

Ürünün doğal ve organik olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bizim elde ettiğimiz gübre özellikle doğal olması, organik olması bakımından bir hayli faydalıdır ve diğer emsallerine göre daha kalitelidir. Bu anlamda doğaya saygılı oluyoruz, atıklarımızı değerlendirmiş oluyoruz ve ekonomimize de katkı sunmuş oluyoruz. Her açıdan emsallerine oranla üstün bir gübre elde etmiş oluyoruz." İfadelerini kullandı. - KOCAELİ