Son dakika: Dalaman'da çöp evde yangın - Son Dakika
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Son dakika: Dalaman'da çöp evde yangın

15.07.2022 16:03
Son dakika: Dalaman'da çöp evde yangın

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesi Elcik Mahallesinde psikolojik sorunları bulunan bir kadının evde biriktirdiği eşyalar yangına neden oldu.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Elcik Mahallesinde psikolojik sorunları bulunan bir kadının evde biriktirdiği eşyalar yangına neden oldu.

Dalaman Elcik Mahallesi Taşdibi Sokak üzerinde bulunan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen kadının evinde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiklerinde evde oturan kadın tarafından yangının söndürülmesi engellenmek istendi. Orman ve İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin çöp ev olduğu, evin içeresinde oturan kadın tarafından her odada çöp ve diğer eşyaların bulunduğu görüldü. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Dalaman, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Dalaman'da çöp evde yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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