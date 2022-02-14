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Son dakika! Dalaman'da ev yangını - Son Dakika

Son dakika! Dalaman'da ev yangını

14.02.2022 20:23
Son dakika! Dalaman'da ev yangını

Son dakika haberi: Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ev yangınında evde büyük hasar meydana gelirken, evde oturan yaşlı karı-koca dumandan etkilendi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ev yangınında evde büyük hasar meydana gelirken, evde oturan yaşlı karı-koca dumandan etkilendi.

Dalaman kırsal Çöğmen Mahallesi Kepez Sokakta bulunun Hayrullah Muslu'ya ait evde ocak üzerinde açık bırakılan yemek ateşinden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından üstü ahşap ve üzeri kiremit kaplı tek katlı evdeki yangın söndürülürken, 82 yaşındaki Hayrullah Muslu ve eşi 78 yaşındaki Esma Muslu dumandan etkilendi. 112 Ambulansı ile ilk müdahaleleri yapılan yaşlı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. - MUĞLA

Son dakika! Dalaman'da ev yangını
Son dakika! Dalaman'da ev yangını

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Dalaman, Yangın, Muslu, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Dalaman'da ev yangını - Son Dakika


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