Son dakika: DALGIÇ POLİSLERDEN KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI - Son Dakika

MERSİN'de dalgıç polisler 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle suda Türk bayrağı açıp, deniz dibindeki kirliliği görüntüledi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nin dalgıç polisleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle merkez Yenişehir ilçesinde bulunan marinada dalış yaptı. Dalış sırasında deniz dibinde gösteri yapan ekipler, Türk bayrağı açıp Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlarken, su altı kamerasıyla da deniz dibindeki kirliliği görüntüledi.