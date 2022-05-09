Son dakika haberleri! DAMADIN, KAYINVALİDESİNİ DARBETTİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

SAMSUN'da boşanma aşamasındaki eşi Duygu İ.'nin (38) kaldığı annesinin evine gelerek çocuklarını görmek isteyen Cüneyt İ. (39), tartıştığı kanser tedavisi gören kayınvalidesi Faide Mermer'i (60), Anneler Gününde yere yatırarak darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Anneler Günü'nde saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 13 yıllık evli ve 2 çocukları olan Cüneyt İ. ile Duygu İ. çifti, geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmaya karar verdi. İddiaya göre çocuklarını görmeye gelen Cüneyt İ., apartmanın kapısında karşılaştığı kayınvalidesi Faide Mermer ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Cüneyt İ., kayınvalidesini yere yatırarak yumrukladı. O anlar, apartmana ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırı sonucu yaralanan ve kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Faide Mermer, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli Cüneyt İ.'yi gözaltına aldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Bürosu'nda ifadesi alınan Cüneyt İ., kayınvalidesinin kendisine küfür ettiği ve çantayla vurduğunu iddia etti.