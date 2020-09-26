Son dakika! Damadını tüfekle öldüren zanlı 3 ay sonra Sakarya'da yakalandı - Son Dakika

Düzce'de yaklaşık 3 ay önce damadını tüfekle öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı.

Olayın ardından firar eden Çağlar H'yi yakalamak üzere başlatılan çalışmalar kapsamında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin Hendek ilçesi Turanlar Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

Şüpheliyi yaklaşık 20 gün boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, zanlının kaçmak için kendisine yer hazırladığı tespit edildi.

Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı gözaltına alınarak, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi 1959. Sokak'ta 7 Haziran'da Erdoğan H. (23) ile kayınpederi Çağlar H. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çağlar H, damadına tüfekle ateş etmişti. Erdoğan H, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.