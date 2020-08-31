Samsun'da damdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kolay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damdan düşen Sebahattin Turan (75) ağır yaralandı. Bafra ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Turan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN