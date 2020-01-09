Son Dakika | Damien Comolli'den Falette transferi hakkında açıklama - Son Dakika
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Son Dakika | Damien Comolli'den Falette transferi hakkında açıklama

6 saat önce

Spor Arena | Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Son Dakika | Damien Comolli'den Falette transferi hakkında açıklama, System.String[]

Spor Arena | Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.


Tepkilerin üzerinden bir Twitter hesabı açan Fransız futbol adamı, "Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım.


Öncelikle, başkanımız Falette'yi kiralık olarak takıma kazandırmak istedi. Başkanın böyle bir isteği olması saygı görmeli. Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından hoş karşılanmalı.


Sosyal medyada konuşulan ve medyada çıkan "Rogon Ajans" ile olduğu varsayılan ilişki gerçeği yansıtmamaktadır. Benim onlarla hiçbir finansal bağım yoktur, sadece Luiz Gustavo ve tolga Ciğerci transferlerinde kendileriyle ilerledik.


Son olarak, benim hakkımda "Rogon Ajans" haberi yapanlar ile hukuksal başvurumu yaptım ve bu yalan/saçma açıklamaları yapanlar ile yargı önünde hesaplaşacağız.


Büyük Fenerbahçe Ailesi'ne en iyi dileklerimle..." ifadelerini kullandı.


Gustavo ilk maçını anlattı;


Fenerbahçe, Twitter, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:41 
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