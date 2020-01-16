Son Dakika | Damien Comolli dönemi sona erdi! | Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'de Fransız sportif direktör Damien Comolli ile yollar ayrıldı. Tecrübeli futbol adamı sarı lacivertli kulüpten istifasını istedi.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Comolli'nin Fenerbahçe'ye kazandırdığı Luiz Gustavo'nun Marsilya'daki en iyi anları...







TWİTTER AÇIKLAMALARI SONRASI İPLER KOPTU



Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferi sonrası eleştirilere Twitter hesabı açıp yaptığı açıklamalarla cevap vermişti.



Fransız futbol adamının sözleri şöyle;



"Simon Falette'nin transfer hikayesinden sonra benim tarafımdan olan kısmını açıklamak için Twitter hesabı açmaya karar verdim. İlk olarak, başkanımız Simon Falette'nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi.



Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır.



İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm.



Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla."



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