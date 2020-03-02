Son Dakika! Daniel Andre Sturridge'ın sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor, Daniel Andre Sturridge'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.



Taraflar arası varılan anlaşma gereği; tecrübeli oyuncu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçti.



Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir.



