Son Dakika | Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Paludan'ın Almanya'ya girerken gözaltına alındığı ortaya çıktı
29.10.2020 17:15
Son dakika gündem haberi: Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Almanya'ya girişinde gözaltına alındığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirildi.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Almanya'ya girişinde gözaltına alındığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirildi.
Berlin Eyalet İçişleri Senatörlüğünden yapılan açıklamada, Paludan'ın ülkeye giriş yasağını çiğnemekten gözaltına alındığı ifade edildi.
Paludan'ın 27 Ekim'de Kopenhag'dan Berlin Tegel Havalimanı'na geldiği ancak ülkeye giriş izni verilmediği vurgulanan açıklamada, buna rağmen 28 Ekim'de tekrar uçakla Berlin'e gelen Paludan'ın burada gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiği belirtildi.
Açıklamada, Paludan hakkında yasalara muhalefetten soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
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