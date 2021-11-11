Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı'ndan EYT açıklaması! Düzenlemede emeklilik için kritik bir şart olacak

Geçtiğimiz aylarda Emniyet Genel Müdürlüğü, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini öne sürerek protestolarda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelge yayımladı.

SES VE GÖRÜNTÜ ALMANIN GÖREV YAPMAYI ENGELLEDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Kamuoyunda çok tartışılan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" belirtilirken, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade edildi.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.

DANIŞTAY, YÜRÜTMEYİ DURDURDU

HaberTürk'ün haberine göre; Danıştay 10. Dairesi bugün, toplumsal olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesinin yürütmesini oybirliği ile durdurdu.