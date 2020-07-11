Filistin'de Hamas Hareketi, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin alınan karardan övgüyle söz etti.

Hamas'ın Yurtdışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayasofya'nın ibadete açılması, tüm Müslümanların gurur duyacağı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Murra, Ayasofya'nın ibadete açılma kararı karşısında Arap dünyasından bazı resmi çevrelerde "ağlamaklı bir üzüntü hali" yaşandığına dikkati çekti.

Rafet Murra, şunları ifade etti:

"O kesimlerin İsrail işgalinin ihlallerine maruz kalan Mescid-i Aksa'ya ağladıklarına tanık olmadık. Kudüs'te Kubbet-üs Sahra'ya Siyonistler saldırdığında hüzünlendiklerini görmedik. İşgalcilerin el-Halil Mescidi ya da Filistin mescitlerinde ezanı yasakladıklarında onların bir söz söylediğini duymadık."

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili alınan kararın egemenlik hakkı olduğunu belirterek Türkiye'den övgüyle söz eden Murra, atılan adımın, Türkiye idaresinin kendine olan güveni, Türkiye'nin yeri ve güvenli eksen rolünü gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." demişti.