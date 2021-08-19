Son dakika... Dar gelirli kadınlar mikrokredi desteğiyle üretim yaparak kazanç sağlıyor - Son Dakika

Erzurum'da, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan mikrokredi desteği alan dar gelirli kadınlar hem işini büyüttü hem de yeni iş kurarak patron oldu.

İş hayatına atılmak isteyen ya da kendi işini büyütmek isteyen kentteki kadınlar, mikrokredi desteğiyle üretim yaparak kazanç sağlıyor.

Kentte 8 yılda terzi, tuhafiye, market, kuaför ve hayvancılık gibi birçok alanda iş yeri açan 650 kadın, hem ev ekonomisine katkıda bulunmanın hem de istihdam oluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum Mikrokredi Şubesi Yöneticisi Yavuz Yapıcı, AA muhabirine, 2013'te faaliyete başlayan şubenin, iş fikri olan yüzlerce kadına destek olduğunu söyledi.

Mikrokredi kullanan kadınların uygulamadan memnun olduğunu ifade eden Yapıcı, alınan mikrokrediyle kadınların kendilerine bir sermaye oluşturduğunu, bununla ürün alarak işlerini büyüttüğünü ve bir kısmının da kendi iş yerini kurduğunu belirtti.

Destek alan kadınların çoğu dar gelirli ailelerden oluşuyor

Bazı mikro girişimci kadınların özellikle çok dar gelirli olmasına dikkati çeken Yapıcı, "Kadınlar, bizden aldıklarıyla aile ekonomilerine katkıda bulunup evlerinin, iş yerlerinin kirasını ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de bunları gördükçe çok mutlu oluyoruz. Vakıf olarak iyi bir şeye vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Bu durumdan onlar da biz de memnunuz. Aklında iş fikri olan kadınları Erzurum şubemize bekliyoruz." dedi.

Yapıcı, desteklemelerin kadınların önünü açtığını anlatarak, şimdiye kadar yaklaşık 650 kadının mikrokrediden faydalandığını dile getirdi.

Son 8 yılda kentteki dar gelirli kadınlara 4,6 milyon lira mikrokredi imkanı sağladıklarını aktaran Yapıcı, "Mikrokredi kullanan kadınlar, genellikle ev işleri yapmaktalar. Bunun yanında market, bayan kuaförü, tuhafiye, terzi gibi işler için de mikrokredi kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aldığı destekle terzilik işini büyüten Nuran Demir ise bir arkadaşı vasıtasıyla 3 yıl önce mikrokrediyle tanıştığını ve aldığı toplu parayla kumaş alıp işini ilerlettiğinden bahsetti.

Mikrokredi uygulamasının zor zamanlarında imdatlarına yetiştiğini söyleyen Demir, kadınların desteklerden faydalanmasını tavsiye etti.

"Bizde hazıra konmak yok, buralara alın teri dökerek geldik"

Kumaşçılık yapan Emine Güçlü de mikrokredinin işlerini kolaylaştırdığını ve gelecek adına umut olduğunu belirtti.

Mikrokredi yetkililerinin çalışma şartlarını gördükten sonra destek verdiğini dile getiren Güçlü, şunları kaydetti:

"Dara girdiğimiz zaman imdadımıza yetişiyor. Uygulama güzel, memnunum. Düzenli ödememizi yapıyorum. Bir bayanın mahcup bir şekilde evinde oturup 'elimden bir şey gelmiyor' demesine kızıyorum. Ben 10 yıl evde durdum. Dışarıya el işi yaparak evimi geçindirmeye çalıştım. İş yeri açtım ve ev aldım. Hiçbir şeyimiz yoktu. 4 çocuğumu büyüttüm. Bugünlere çileler çekerek geldik. Kolay gelinmiyor ama bir şeyleri de feda edeceksin. Bizde hazıra konmak yok, buralara alın teri dökerek geldik."