Son dakika: Darbe girişimi davası sanığı eski Korgeneral Yıldırım Güvenç beraat etti - Son Dakika
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Son dakika: Darbe girişimi davası sanığı eski Korgeneral Yıldırım Güvenç beraat etti

13.04.2022 15:00
Son dakika: Darbe girişimi davası sanığı eski Korgeneral Yıldırım Güvenç beraat etti

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı olan eski Korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı olan eski Korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki celse sanıkların esas hakkında savunma ve son sözlerinin alındığını belirterek, hükmün açıklanacağını söyledi.

Buna göre sanıklar eski Korgeneral Yıldırım Güvenç, eski Tuğgeneral Cüneyt Soyraç ile eski Albaylar Önder Kamiloğlu ve Abdullah Yiğit bütün suçlamalardan beraat etti.

Eski Albay Emrullah Kaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay, eski Üsteğmen Tahmazhan Berk ve eski Astsubay Oğuzhan Güney de aynı suçtan 6 yıl üçer ay hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dava devam ederken 7 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Güvenç, 10 Mayıs 2019'daki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Darbecilerin hazırladığı sözde "görevlendirme listesi"nde Güvenç'in ismi TRT Genel Müdürü olarak geçiyordu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Darbe girişimi davası sanığı eski Korgeneral Yıldırım Güvenç beraat etti - Son Dakika


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