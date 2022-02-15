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Son dakika! Darende Kaymakamı Türkoğlu, itfaiye personelini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika! Darende Kaymakamı Türkoğlu, itfaiye personelini ziyaret etti

15.02.2022 17:47
Son dakika! Darende Kaymakamı Türkoğlu, itfaiye personelini ziyaret etti

Son dakika haberler: Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, ilçede görev yapan itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, ilçede görev yapan itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliğini ziyaretinde konuşan Türkoğlu, itfaiye teşkilatının ilçedeki vatandaşların güven içerisinde yaşamasına önemli katkısı olduğunu söyledi.

İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Türkoğlu, itfaiye personeline bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İtfaiye amiri Seyfullah Karcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Türkoğlu, daha sonra personelin günlük yaptığı "itfaiyeci duası"na katıldı.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale de yer aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Darende Kaymakamı Türkoğlu, itfaiye personelini ziyaret etti - Son Dakika


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