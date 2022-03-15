Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi... Ağlayan adamı polis ekipleri teselli etti - Son Dakika
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Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi... Ağlayan adamı polis ekipleri teselli etti

15.03.2022 19:01

Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi.

Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi... Ağlayan adamı polis ekipleri teselli etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde küfür ettiği gerekçesiyle darp edilen bir şahıs, öfkesinden deliye döndü. Polisin, ambulansa binmemekte direnen yaralı adamı sabırla dil döküp ikna etmesi büyük takdir topladı.

Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan otogar mevkiinde kendinden geçen bir şahıs, iddiaya göre, otobüs firması çalışanlarına küfürler savurdu. Küfürlere dayanamayan çalışanlar, şahsa tekme tokat saldırarak darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan adamı öfkeli grubun arasından kurtardı.

Kanlar içinde kalan ve yere yatıp ağlayan adam ambulansa binmek istemedi. Yaralı adama yaklaşık 10 dakika dil döken polis ekibinin sabırlı tavrı sayesinde alkollü şahıs ikna oldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı şahıs Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi... Ağlayan adamı polis ekipleri teselli etti
Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi... Ağlayan adamı polis ekipleri teselli etti
Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi... Ağlayan adamı polis ekipleri teselli etti
Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi... Ağlayan adamı polis ekipleri teselli etti
Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi... Ağlayan adamı polis ekipleri teselli etti

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi... Ağlayan adamı polis ekipleri teselli etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi... Ağlayan adamı polis ekipleri teselli etti - Son Dakika
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