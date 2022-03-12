Son dakika... Datça'da ev yangını - Son Dakika
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Son dakika... Datça'da ev yangını

12.03.2022 20:34
Son dakika... Datça'da ev yangını

Son dakika haberleri... Muğla'nın Datça ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Özbel mevkiindeki müstakil dubleks bir evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A.'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin üst katından gelen dumanları fark eden ev sahibi hemen yangına müdahale etti. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Z.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Son dakika... Datça'da ev yangını
Son dakika... Datça'da ev yangını
Son dakika... Datça'da ev yangını
Son dakika... Datça'da ev yangını

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İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Datça'da ev yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Datça'da ev yangını - Son Dakika
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