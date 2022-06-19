Edinilen bilgiye göre, 17 Haziran Cuma günü saat 21.30 sıralarında Türkiye 'ye yasa dışı yollardan giren ve ülke dışına çıkmaya çalışan farklı uyruklu 96 düzensiz göçmenin ilçeden ülke dışına çıkartılacağı istihbaratını değerlendiren Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkartmak için hazırlık yapan organizatörler olduğu tespit edilen Z.K. ve Kırgızistan uyruklu N.O.R.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Muğla, Datça, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Datça'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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