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Son dakika! Datça'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Datça'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

14.01.2022 16:01
Son dakika! Datça'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmada, Emecik Mahallesi'nde oturan M.Ö. ve M.S'nin kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin adresinde yapılan aramada, çok miktarda şarap, rakı, viski, votka ve yapımında kullanılan aparatlar ile sigara makoronu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaçak İçki, Hisarcık, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika! Datça'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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